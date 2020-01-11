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武漢肺炎疫情延燒
中國武漢市2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體初判為新型冠狀病毒，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群疫情的禍首屬同一家族。
武漢肺炎疫情延燒
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武漢肺炎疫情延燒4/16

港專家：防武漢肺炎爆發 陸應公布病毒基因

最新更新：2020/01/11 14:24

（中央社記者張謙香港10日電）香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今天表示，湖北武漢出現的新型冠狀病毒，人傳人效率相當低，但為防止爆發大型社區感染，武漢當局絕對有責任盡早公布病毒基因圖譜。

商業電台報導，梁子超在電台節目發言時，作以上表示。他也提到，如果連續28天沒有新感染個案，疫情算是受控。

另外，武漢出現首宗新型冠狀病毒感染的肺炎死亡個案，香港當局對此高度關注，食物及衛生局局長陳肇始說，已與本地專家討論情況，並向陸方索取病毒的基因圖譜，正等候回覆。

陳肇始向媒體說，香港、澳門和中國大陸三地已簽署協議，同意彼此通報公共衛生重大事故，這個機制行之有效

香港衛生署衛生防護中心今天接獲中國國家衛生健康委員會就武漢肺炎病例的最新通報。截至昨天，初步診斷有新型冠狀病毒感染的肺炎個案有41宗，其中兩人已出院、7人情況嚴重、1人死亡，其餘病人病情穩定。

當局已追蹤到的密切接觸者有739人，其中419人為醫護人員，全部正接受醫學觀察，目前沒有發現相關病例。

通告並指出，自1月3日以來沒有發現新個案，至今也沒有醫護人員感染，以及沒有明確的人傳人證據。（編輯：繆宗翰）1090111

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