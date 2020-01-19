傳廣州醫護感染武漢肺炎 院方否認又刪除引揣測

日前傳出廣州的中山大學附屬第六醫院及陸軍總醫院有醫護人員感染武漢新型冠狀病毒肺炎。中山大學附屬第六醫院18日在微博貼文公開否認，但19日卻刪文。圖為山大學附屬第六醫院外觀。（圖取自維基共享資源；作者Zhangzhugang ，CC BY-SA 4.0）

（中央社台北19日電）武漢新型冠狀病毒肺炎已向外地擴散，日前傳出廣州的中山大學附屬第六醫院及陸軍總醫院已有醫護人員感染。中山大學附屬第六醫院18日在微博貼文公開否認，但貼文今天卻被刪除，引起揣測。

環球時報18日報導，中山大學附屬第六醫院18日下午3時40分在微博貼文否認時，連帶貼上了傳言的截圖內容。

根據截圖，這項傳言提到，「剛才在親戚群講，內部消息武漢冠狀病毒已經傳到廣州，陸軍總醫院同中山六院已經有醫護人員感染，叫大家盡量不要去人多地方，去醫院、地鐵等人群密集場所要帶口罩」。

報導指出，中山大學附屬第六醫院在貼文中說，「關於有傳言表示我院疑似有醫護人員感染武漢冠狀病毒，中六君表示此乃不實言論。希望大家勿輕信謠言，引起恐慌。我們會密切關注冠狀病毒事件最新進展，共同守護人民健康」。

然而，中國網友今天赫然發現，中山大學附屬第六醫院事後卻悄悄刪除了這則澄清貼文，代替的則是院方18日晚間舉辦的新年聯歡會9張照片，還不忘標註「不忘初心，牢記使命」8個字。

僅管如此，中山大學附屬第六醫院這一舉動在中國網路上仍然引起揣測。有網友認為，如果真有醫護人員感染武漢肺炎，院方哪有膽子舉辦新年晚會？但也有網友認為，公開否認後卻又刪文，是否有心虛的嫌疑？

綜合外電報導，武漢新型肺炎已在中國境內擴散。其中，深圳市第三人民醫院已有2個疑似病例被隔離治療；上海市也傳出1個疑似病例正在接受治療。但官方面對媒體查證，均拒絕置評。（編輯：邱國強/林克倫）1090119