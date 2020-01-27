滯留武漢台人求助 陸委會盼兩岸探詢可能方案

（中央社記者繆宗翰台北27日電）武漢「新型冠狀病毒」肺炎疫情嚴峻。對於如何協處滯留當地的台人，陸委會今天表示，已透過兩岸既有管道，向陸方探詢可能的處理方式。

大陸委員會今晚透過文字形式回應媒體詢問時表示，春節這一段期間，海峽交流基金會緊急服務專線與陸委會的值班電話，陸續接到90餘通電話，反映本人或家人親友滯留武漢無法返回台灣。

陸委會指出，目前滯留在武漢的國人，多是因短期出差、個人旅遊或探親等各種原因，並非在當地長期經商，沒有固定住所，人生地不熟，滯留無法返台，陸續出現藥品缺乏、居所不定及衛生醫療環境堪慮等困境，身體與精神狀況令人擔憂。

陸委會表示，這些求助民眾比起長期在中國大陸生活的台商，面對疫情持續擴散時更為脆弱，更需要政府協助。他們迫切希望，政府能儘速與對岸達成處理方式的共識，提供可能的協助。

陸委會強調，政府關切這些滯留在武漢國人的狀況，已請海基會委請當地與鄰近地區台商協會，建立與滯留當地國人的聯絡機制，即時完整將民眾需求彙整也建立群組，把疫情最新資訊及應對措施提供給滯陸國人，並設法提供必要的協助，也透過兩岸既有管道，向陸方探詢可能的處理方式。

陸委會表示，由於人員移動是動態性的，赴大陸或離開大陸的管道也是多元的，政府會持續來進行掌握。陸委會和海基會也將持續盡全力關懷與協助滯陸國人的健康與安全，後續處理將視情況再適時說明。（編輯：楊昇儒）1090127