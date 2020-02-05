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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情2/100

武漢肺炎中國490死 湖北一天新增確診破3000

最新更新：2020/02/05 08:51
中國國家衛生健康委員會通報，4日新增武漢肺炎死亡病例65例，新增確診病例3887例。圖為中國山東的人民醫院，醫師著防護服查房。（中新社提供）
中國國家衛生健康委員會通報，4日新增武漢肺炎死亡病例65例，新增確診病例3887例。圖為中國山東的人民醫院，醫師著防護服查房。（中新社提供）

（中央社台北5日電）中國國家衛生健康委員會今早通報，4日新增武漢肺炎死亡病例65例，新增確診病例3887例，其中湖北省一天就新增3156例。截至4日午夜，中國累計死亡490人，確診2萬4324例。

據通報，2月4日，中國31個省市區新型冠狀病毒感染肺炎新增確診病例3887例（湖北省3156例），新增重症病例431例（湖北省377例），新增死亡病例65例（湖北省65例），新增治癒出院病例262例（湖北省125例），新增疑似病例3971例（湖北省1957例）。

防疫資訊

截至2月4日午夜，中國國家衛健委共收到累計報告確診病例2萬4324例（海南省核減1例），現有重症病例3219例，累計死亡病例490例，累計治癒出院病例892例（海南省、湖北省各核減1例），現有疑似病例2萬3260例。

通報稱，目前累計追蹤到密切接觸者25萬2154人，當日解除醫學觀察1萬8457人，現有18萬5555人正在接受醫學觀察。

據通報，香港特別行政區累計確診18例（死亡1例），澳門特別行政區10例。（編輯：楊昇儒）1090205

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