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武漢肺炎台灣確診患者 1人可望出院另9人輕症

最新更新：2020/02/04 18:08

（中央社記者陳偉婷台北4日電）台灣目前有10名嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）患者，疫情指揮中心應變官莊人祥今天表示，10名個案狀況穩定，且有1人採檢都是陰性，可望近日出院。另9名患者也都是輕症。

中央流行疫情指揮中心下午發布新聞稿指出，3日台灣新增102例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1166名個案，含10名確診、968名排除、餘隔離檢驗中（99名初驗陰性、其餘待檢驗）。

台灣目前維持10名確診個案，狀況持續穩定，且持續住院隔離。10名確診個案接觸者總計513人，其中38人有症狀已通報（34人已排除、4人檢驗中）。

莊人祥下午受訪時表示，10名確診個案中，有1人採檢已都是陰性，近日可望出院。另9人的症狀都是輕症，有1、2人有發燒又退燒，或一開始沒發燒但後續發燒狀況，但症狀都輕微。

依據中國疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診2萬438例新型冠狀病毒感染個案，較3日新增3235例，其中2788例重症，425例死亡。另有疑似病例2萬3214例；多地區出現社區群聚。累計密切接觸者22萬1015人，追蹤中17萬1329人。

除台灣之外，國際間累計171例確診病例，分布於25個國家/地區；病例數以泰國19例、新加坡18例、日本15例（不含無症狀5人）、香港15例、南韓15例及澳洲12例為多。

越南、法國、日本、南韓、美國、泰國、香港、馬來西亞已出現次波感染病例，德國已出現第3波傳染病例，法國則出現醫療人員感染病例，泰國及日本也相繼出現司機或導遊感染案例。

指揮中心呼籲，民眾平時應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，並做好咳嗽禮節。出國民眾於入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。1090204

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