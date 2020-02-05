陸專家：武漢肺炎無症狀感染者病菌傳播力較弱

（中央社台北5日電）新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，並陸續傳出無症狀感染者。中國官方醫學專家李興旺今天表示，這類患者體內病毒量比較少，傳播力比重症病人弱一點。

據澎湃新聞報導，中國國家衛生健康委召開國務院聯防聯控機制記者會，有陸媒提及官方新版診療方案明確指出，無症狀感染者也有可能成為傳染源，春運返程高峰即將到來，透過現有的體溫篩查措施，很難識別無症狀患者，是否有其他更有效的措施。

中國國家醫療專家組成員、北京地壇醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺表示，目前臨床確實發現無症狀感染者的情況存在，但所發現的無症狀感染者主要還是和病人有密切接觸的患者，其家庭成員的情況更多一些。

李興旺指出，這種病人本身沒有明顯的臨床表現，沒有發熱、乏力等症狀，但是如果做咽拭子檢查，核酸病毒會呈現陽性，因此將其定義為無症狀感染者。

李興旺說，從發病機制來講，這部分病人既然帶有病毒，就可能會造成傳播。但因為是無症狀感染者，所以相對病情偏輕，「病毒多少和病情的輕重有一定的相關性，其病毒量比較少，傳播能力比重症病人傳播力弱一點」。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1090205