防武漢肺炎 港府延長公務員留家工作日期

（中央社記者張謙香港7日電）鑑於中國大陸新型冠狀病毒疫情仍未消減，香港當局決定延長公務員留家工作的日期，由原先2月9日結束延至16日。

政務司司長張建宗在政府防疫記者會上宣布這項決定。當局1月決定讓一般公務員留家工作，以防止疫情擴散，其後又延長至本月9日。

張建宗並在記者會上指出，香港的主要食品包括米、蔬菜及日常用品供應正常，貨源充足，呼籲市民不要輕信謠言，不必搶購。

最近兩天，有網路謠言稱，食品和日用品供應將會像口罩一樣短缺，導致不少家庭主婦到超市搶購食米和衛生紙，造成少許混亂和恐慌。

另外，食物及衛生局局長陳肇始在記者會上說，截至今天中午，本地有25宗新型肺炎確診個案，其中5宗屬於本地感染。

到目前為止，有1名確診患者死亡。

陳肇始並重申，明天凌晨起，任何人自中國大陸入境都要接受14天強制檢疫，如果是港人而又沒有症狀的話，他們將會在家中接受檢疫。

至於非港人的入境者，將會獲安排到指定地方接受檢疫。在14天檢疫期內，所有人不得離港，任何人違反強制檢疫的話，可被監禁6個月或罰款港幣2萬5000元。

港府此前已關閉本地10個通往大陸和澳門的口岸或管制站，只剩下機場、深圳灣口岸和港珠澳大橋口岸，但本週六凌晨起，自深圳灣和港珠澳大橋口岸入境的所有人都要強制檢疫14天。

港府此舉是要進一步壓縮往來兩地的人流，以阻止新型肺炎蔓延。（編輯：繆宗翰）1090207