病毒起源何處 大陸專家說法不一

（中央社台北4日電）對於武漢肺炎，中國大陸專家鍾南山最近說「疫情首先出現在中國，不一定是發源在中國」；但另一位專家張文宏認為，若源於境外，中國會出現幾個城市同時發病的情況，而不是有時間先後。

綜合陸媒報導，針對2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），中國國家衛生健康委員會高級別專家組長、中國工程院院士鍾南山2月27日在廣州疫情防控記者會表示，「這是人類的病，不是中國的病。疫情首先出現在中國，不一定是發源在中國」。

2003年，面對瞞報的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，67歲的鍾南山率先對外界公布真實情況；這次在相關部門未能及時判斷並公布真實消息之際，又是鍾南山站出來，在1月20日宣布武漢肺炎「肯定人傳人」。有中國網民批評官方防疫作為時就感嘆，「17年來只有一座鍾南山」。

但是鍾南山昨天在廣東為兩名新加入中共的黨員領誓一事，卻引起討論。法國國際廣播公司今天發出疑問說，「他（鍾南山）向中共效忠的鏡頭使人們突然意識到這位院士的政治角色。自願或者無奈？或許他在專業領域的聲望，難以避免被當局利用？」

這篇報導並提到鍾南山「不一定是發源在中國」的一番話，形容「他的有些判斷性質的話語讓官方如獲至寶」；網上則有聲音批評他「為官方洗地」，「這種模稜兩可的話語結果被官媒利用，暗指病源在美國，以此轉移人們對中國疫情的關注」。

與此同時，報導引述上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏對陸媒的分析說，「中國只有武漢最先出現了這個新傳染病，如果是外面傳到中國來，應該是幾個中國城市同時發病，而不是有時間先後」。

對於病毒是否起源中國的問題，張文宏直言，「這是一個非常敏感的問題，一定要有確切的證據，病毒來自哪裡，首先要看它出現的時間點，要追究時間段先後，第二要找出它在進化樹上的位置」。

據表示，張文宏的團隊針對上海的病毒株做了全基因組的測序，結論跟世界衛生組織（WHO）相同，上海的病例是從武漢傳過來的，「所以這次在中國大地上，流行的就是這一株」。（編輯：周慧盈/邱國強）1090304