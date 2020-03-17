階段性任務完成 中國撤離湖北3千餘醫療隊員

（中央社記者沈朋達上海17日電）中國今天安排3675名從各地支援湖北的醫療隊員撤離，官方指，先安排支援方艙醫院的醫療隊離開；待全部患者出院、武漢恢復正常醫療供需，就是所有醫療隊撤離的時候。

中共中央應對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情工作領導小組16日召開會議指出，在保證重症患者得到高水平治療、幫助湖北恢復正常醫療服務的基礎下，有序組織援助湖北醫療人員分批撤離。

綜合北京日報app和澎湃新聞報導，中國國家衛健委今天安排41支國家醫療隊，共3675人（含中醫421人）撤離湖北。其中包括上海、安徽、甘肅、廣東、貴州、海南、河南、湖南、江蘇、寧夏、青海、山東、陝西、四川、天津和新疆等省市的部分醫療隊。

報導指出，這些醫療隊支援了當地14間方艙醫院，和7間定點醫院。

中國國家衛健委醫政醫管局監察專員焦雅輝接受央視採訪時表示，由於方艙醫院已經圓滿休艙，原則上會先安排負責方艙任務的醫療隊撤離；而支援定點醫院的醫療隊，在完成新冠肺炎患者的醫療任務，原地休整幾天後，也會安排有序撤離。

她表示，「什麼時候最後一名新冠肺炎患者治癒出院，武漢當地的醫療力量完全可以解決正常的醫療供需之間的矛盾，就是最後一個醫療隊撤離的時候」。

據國家衛健委統計，截至8日，全國共有346支醫療隊，共4.2萬名醫務人員抵達湖北，其中女性醫務人員有2.8萬人，佔醫療隊總數的2/3。（編輯：周慧盈）1090317