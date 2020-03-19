武漢防疫鬆綁 無疫情社區居民可有條件自由活動

（中央社台北19日電）2019冠狀病毒疾病核心疫區的武漢市今天發布通知，允許全市「無疫情小區」居民在小區和村內分批、分時段、分棟進行「非聚集性的個人活動」。若連續7天無疫情，更可允許小區內商店復業。

這是武漢市近日進一步放鬆疫情管制的措施之一。日前，武漢市防疫指揮部曾表示，凡被列為「無疫情小區」、「無疫情社區」、「無疫情村」者，可「酌情調整」管控等級，讓居民在內部有序活動，逐步恢復正常生產、生活秩序。

中共中央政治局常委會18日召開會議時進一步指出，武漢市要「逐步推進復工復產」，湖北省其他地區則要「穩妥有序解除管控措施」，都是中共自認武漢及湖北疫情趨緩，逐步釋出放鬆管控促進復工復產的政策風向。

這項通知明訂，允許武漢全市的「無疫情小區」居民分批、分時段、分樓棟，在小區、村內進行「非聚集性的個人活動」。若居民需要辦理健康隔離等證明，可由個人提出申請，由上一級的社區按規定開具，並由工作人員幫助辦理。

通知指出，若「無疫情小區」資格能連續保持7天以上者，可恢復小區為居民提供生活必需品的便利店、藥房、小型菜市場等正常營業，但須進行檢查及風險評估，符合防疫規定要求者可允許經營，但須防止人員聚集，且採取非接觸式購物。

同時，全市的「無疫情村（隊）」可有序恢復村民生活秩序，開展農業生產，組織村民開展春耕、備耕，暢通農業生產物資通道，保障農資商店正常營業，且允許農業機械在無疫情村（隊）間跨區域作業。

但通知也強調「嚴禁相互串門、聚集性活動」，調整管控措施不得降低防控要求，要「切實把握好尺度」，且更加注重精準施策。（編輯：邱國強/翟思嘉）