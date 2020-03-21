疫情內外夾擊 香港官員：防疫處於戰爭狀態

香港近期同時面對2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）的內外夾擊，食物及衛生局局長陳肇始21日形容「疫情完全是戰爭狀態」。圖為藝人歐瑞偉20日出席一場電視劇宣傳活動，他的頭部防護猶如外星人。（中通社提供）中央社 109年3月21日

（中央社記者張謙香港21日電）香港近期同時面對2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）的內外夾擊，食物及衛生局局長陳肇始今天形容「疫情完全是戰爭狀態」。

官方香港電台報導，陳肇始上午出席一個電台節目時說，本月起，香港每天都有新增肺炎確診個案，大部分是境外輸入個案，擔心情況會失控。

她說，當局已經積極處理，希望情況改善。

港府19日起規定所有海外入境者（台灣和澳門除外）必須強制隔離檢疫14天，這些人需要戴上可追蹤的電子手帶，讓當局確定他們留在隔離地點。

據港府公布，過去兩天已派發了1萬1400多條監察手帶。

由於疫情近期在歐美持續散播，不少海外華人華僑和留學生擔心當地的防疫工作做得不好，紛紛回港避疫，令港府的防疫工作受到內外夾擊。

最近一週，本地每天新增的確診病例中，大部分屬於境外輸入。因此，港府已把防疫焦點轉移至機場入境口岸。

當局預料未來幾天還會有大批回流避疫人士抵港，已在機場附近成立臨時檢疫中心，為可疑病患進行測試。19日，已有4名入境者對病毒檢測呈陽性，立刻被送到醫院隔離醫治。

另外，香港20日新增確診48例，創疫情以來單日新高，累計確診已有256人。

近週來，本地發生的病例很少，每天大概只有一至兩宗。不過，當局仍然呼籲市民盡量不要聚會或聚餐，遠離人群密集處。（編輯：楊昇儒）1090321