武漢肺炎 中國新增1例湖北外確診

（中央社台北22日電）中國官方今天通報21日2019冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）確診數據，維持數天掛零的湖北省外再新增1例，官方並未說明病例來自何處。21日中國大陸新增確診46例，其中45例為境外輸入。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，3月21日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例46例，新增死亡病例6例，湖北占5例，新增疑似病例45例。

當日新增治癒出院病例504例，解除醫學觀察的密切接觸者1110人，重症病例減少118例。

當日新增報告境外輸入確診病例45例（上海14例，北京13例，廣東7例，福建4例，江蘇2例，河北、浙江、江西、山東和四川各1例）。截至3月21日24時，累計報告境外輸入確診病例314例。

截至3月21日24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計死亡病例3261例，累計報告確診病例8萬1054例。現有確診病例5549例（其中重症病例1845例），累計治癒出院病例7萬2244例，現有疑似病例118例。累計追蹤到密切接觸者68萬7680人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬71人。

據中國官方數據，疫情重災區湖北省自18日至今，湖北省新增確診皆保持在0。21日湖北新增確診病例0例，新增死亡病例5例（武漢4例），新增治癒出院病例490例（武漢463例），現有確診病例5224例（武漢5143例），其中重症病例1812例（武漢1794例）。

湖北省累計死亡病例3144例（武漢2508例），累計確診病例6萬7800例（武漢5萬零5例）。累計治癒出院病例5萬9432例（武漢4萬2354例），新增疑似病例與現有疑似病例皆為0例。

此外，香港特別行政區累計確診273例（出院100例，死亡4例）；澳門特別行政區累計確診18例（出院10例）。（編輯：翟思嘉）1090322