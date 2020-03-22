武漢促復工再鬆綁：健康返崗者 可進出小區上班

（中央社台北22日電）為促進復工，武漢市防疫指揮部今天下達通知，返崗人員上下班憑健康碼「綠碼」及返崗證明，且體溫正常，即可進出所住的小區。且市內跨區卡點（檢查點）一律取消，逐步恢復市內大眾運輸。

武漢市這項名為「關於進一步加強人員流動管理的通知」的內容，形同進一步放寬管制措施。

環球網報導，上述新措施實際上是在執行「無疫情小區」的人員出入管理規定。同時也對湖北省人員及外省人員返回武漢，作出較先前放寬的調整。

通知提到，湖北省內、省外人員返回武漢 ，按照「誰主張、誰申請」的原則「即申請、即批覆」。其中，湖北省內人員憑健康碼「綠碼」通行，不附加其他手續。

至於擁有外省健康碼的湖北省外人員，在進入武漢市防疫卡點時可「亮碼通行」，也就是只需查驗健康碼為「綠碼」、且量測體溫正常即可放行，不得要求另行提供健康證明、流動證明、車輛通行證等。但確實無法申請健康碼者則不適用。

通知指出，湖北省內人員欲離開武漢者，由所在轄區和行業主管部門受理申請，相關部門做好核酸檢測並開具健康證明，由責任單位按要求放行。（編輯：邱國強/張淑伶）1090322