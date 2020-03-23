1月底就與確診分列 無症狀者恐成中國疫情黑洞

（中央社台北23日電）中國多日公布無新增武漢肺炎本土確診個案，各界才注意到，當局未將無症狀感染者納入確診名單。翻查官方疫情防控方案發現，當局早在1月底的第三版，便將無症狀者與確診病患分列。

由於世界衛生組織（WHO）規範，無論是否出現症狀，經檢測呈陽性都算是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診患者。中國的做法明顯與世衛組織背道而馳，也讓可能具有傳染力的無症狀感染者成為疫情黑洞。

中國國家衛生健康委員會自3月18日至22日，其中有4天統計新增確診病例均為境外移入，本土確診病例維持0新增，另一天則為新增1例，累計確診8萬1093例。

在全球爆發疫情的情況下，這種情形引發各界質疑。日前一篇作者自稱湖北記者的文章「我最難忘的一天」在中國網路流傳，其中提及多地仍有確新增診病人。

武漢市衛生健康委員會官網22日凌晨刊登通報澄清，這篇文章所指情況不實，多起確診病例並非近日新增。但通報提到一名位在麗水康城社區的病患因屬無症狀感染者，被認定「非確診病例」，引發各界關注。

中國國家衛健委官網在1月28日公告的「新型冠狀病毒感染的肺炎防控方案（第三版）」的「監測定義」，便把疑似病例、確診病例、輕症病例、無症狀感染者分開列計。

雖然在後續公布的第四版中，當局認定「無症狀感染者也可能成為傳染源」，但直到3月7日公布的第六版仍將疑似病例、確診病例、無症狀感染者分列。

據中共官媒人民網22日報導，自1月28日開始，如果病毒核酸檢查呈陽性，但沒有症狀的感染者，並不會納入每天發布的確診病例中。這些感染者需要集中隔離14天並做進一步的檢測來進行判斷。如果無症狀感染者在隔離期間出現症狀，才會將其作為確診病例報告並公布。

但報導引述解放軍呼吸病研究所前所長劉又寧表示，目前無症狀感染者可分為兩類，一類是尚在潛伏期，潛伏期一過就會有症狀，另一類則自始至終無症狀。

關於中國官方對於無症狀感染者的追查機制，第六版方案顯示，這類人員主要透過密切接觸者篩查、聚集性疫情調查和傳染源追蹤調查等途徑發現。換言之，一旦感染源不明，這類感染者便難以被發現。

香港英文報刊南華早報22日引述中國政府未公開的機密資訊指出，中國境內無症狀感染者人數，在所有經檢測呈陽性反應的患者中，可能高達3成。不過報導並未說明如何取得這份機密資訊。

報導引述北海道大學傳染病流行病學教授西浦博（Hiroshi Nishiura）團隊的研究指出，自疫情重災區武漢返回日本的患者中，無症狀感染者占30.8%，這個數字相近於中國政府未公開的機密資料。

此外，歐盟（European Union）公布的報告則顯示，義大利的無症狀感染者比例占44%。（編輯：繆宗翰/張淑伶）1090323