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武漢肺炎／兩情況發布緊急命令 蘇貞昌：希望不要發生
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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情2/100

中國武漢新增確診病例為醫生 不排除院內感染

最新更新：2020/03/24 12:00
中國湖北省新增境內確診1例，連續5天零新增破功。這起病例為湖北省人民醫院院本部的醫生，目前不排出院內感染因素。圖為北京二路醫院病理醫生採檢樣本。（中新社提供）
中國湖北省新增境內確診1例，連續5天零新增破功。這起病例為湖北省人民醫院院本部的醫生，目前不排出院內感染因素。圖為北京二路醫院病理醫生採檢樣本。（中新社提供）

（中央社台北24日電）中國大陸31個省市區昨天新增武漢肺炎確診78例；湖北省新增境內確診1例，連續5天零新增破功。據官方公布，這起病例來自武漢，為湖北省人民醫院院本部的醫生，目前不排出院內感染因素。

值得注意的是，中國國務院總理李克強昨天主持召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議，要求武漢和湖北一旦發現疫情要精準管控，「控制在病例發生和可能傳播的場所」。

防疫資訊

據武漢市衛生健康委員會官網上午通報，這名染病的醫師租住武昌區紫陽街張之洞路137號，近期在醫院上班，不排除院內感染。

李克強昨天在會議中對武漢肺炎疫情做出「新判斷」稱，以武漢為主戰場的全國本土疫情傳播基本阻斷，要結合全球疫情大流行形勢，實行「外防輸入、內防反彈」防控策略。

會議並強調，武漢和湖北要做好重症患者救治，「及時收治新發病例」。各地要堅持實事求是、公開透明發布資訊，不得瞞報漏報，一旦發現疫情要精準管控，控制在病例發生和可能傳播的場所。

據中國國家衛生健康委員會官網上午通報，3月23日0時至24時，中國大陸31個省市2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新增確診78例，其中境外移入74例，其餘4例本土個案分別來自湖北、北京、上海、廣東。

其中，北京、上海的個案顯示為「境外輸入關聯病例」；廣東佛山的案例則被註記為「湖北輸入」。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1090324

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