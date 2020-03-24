境外人員入北京 一律集中隔離檢測病毒

（中央社台北24日電）陸媒報導，中國首都北京市再度升級2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）境外移入防控措施，25日零時起，所有境外入京人員一律集中隔離14天並全部做病毒核酸檢測。

官媒央視新聞24日上午報導，北京決定從3月25日零時起執行以下措施：

一、所有從北京口岸入境人員不分目的地，全部就地集中隔離觀察，全部做核酸檢測。

二、14日內從其他口岸入境進京人員，全部集中隔離觀察，全部做核酸檢測。

三、隔離觀察費用自理，檢測費用按照是否參加基本醫療保險或購買商業保險等有關規定執行。

報導稱，當前，境外疫情快速蔓延帶來的輸入性風險持續增加，外防輸入形勢異常嚴峻複雜。北京作為重要國際口岸城市，防範境外疫情輸入已經成為當前的重中之重，「只有採取更加嚴格的防控措施，才能最大限度堵塞風險漏洞，確保首都安全」。

北京日報報導，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組第47次會議暨首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制第14次會議23日下午召開，並作以上的防控升級決定。

據官方通報，北京是中國境外移入病例最多的城市，截至23日深夜12時，累計境外輸入確診病例已達138例。（編輯：楊昇儒/繆宗翰）1090324