無症狀感染者均受管理 陸專家：不會社會傳播

中國未將武漢肺炎的無症狀感染者列入確診病例，引發質疑。中國疾控中心研究員吳尊友24日在國務院聯防聯控機制記者會上表示，無症狀感染者受到管理，不會出現社會傳播。圖為吳尊友2月在記者會上的資料照片。（中新社提供）中央社 109年3月24日

（中央社記者林克倫北京24日電）中國疾控專家下午表示，無症狀感染者都是從對密切接觸者的隔離觀察發現，有症狀立即轉送醫院治療，不會出現社會傳播；至於數週無確診病例的低風險區，不戴口罩是安全的。

中國國務院聯防聯控機制下午舉行「新冠肺炎疫情防控與醫療診治」記者會，中國疾控中心研究員吳尊友回答中國將2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）無症狀感染者列為不確診的原因，以及是否會人傳人等提問時，作上述表示。

他首先解釋說，「無症狀感染者」是指經由實驗室診斷方法，能夠查出這個人有新冠肺炎（武漢肺炎）病毒，但沒有任何臨床症狀，這就是無症狀感染者。

至於感染者如何發現，吳尊友表示，通常是流行病學調查發現了密切接觸者，在觀察期間對這些密切接觸者進行採樣檢測，發現一些密接者的PCR（聚合酶連鎖反應）呈陽性；亦即，實驗室診斷他感染了病毒，但是沒有症狀。

他指出，再經由對密切接觸者的持續觀察，有些人慢慢出現症狀，並送到醫療機構進行診斷治療，變成確診病人；還有一部分到觀察結束，也沒有出現症狀。

吳尊友強調，「不管是他沒有出現症狀、還是出現了症狀，無症狀感染者都在我們管理的密切接觸者當中發現的，而且都是受到管理的」。

對於是否造成傳播擴散問題，吳尊友說：「不會」。原因是按照中國現在的管理措施，密切接觸者都已經納入獨立的隔離觀察，一有症狀馬上轉到醫院診斷治療，不會造成社會上的傳播擴散。

至於要不要戴口罩的問題，他指出，戴口罩是很科學的。新冠肺炎患者傳播病毒的最高峰是在「潛伏期末」和「臨床症狀前期」之間，也就是說，如果健康人遇到一個潛伏期末期的病人，雖然病人沒有症狀、但也會造成傳播。這是為什麼鼓勵健康人要戴口罩原因。

吳尊友表示，新冠病毒通常出現在3種環境：有新冠肺炎病人就診治療的環境、有新冠肺炎病人且尚未就診的家庭、新冠肺炎病人尚未就診且處於封閉環境；對於數週無新發確診病例的低風險地區，不戴口罩也是安全的。（編輯：張淑伶）1090324