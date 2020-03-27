浙江新增本土確診1人 官方暗指病患在北京感染

（中央社台北27日電）浙江省昨天新增2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）本土確診1例，引發關注。據官方通報，這名25歲男性病患21日自北京搭機飛抵杭州，再回到海寧市一家製衣廠，25日發病，26日確診。

浙江官方今天將這名病患歸類為「境外輸入關聯」本土確診病例，通報內容暗示病患是在北京遭到感染，但又沒說明他在北京是否有境外移入病例的接觸史。

中國國家衛生健康委員會官網今早通報，26日新增確診55例，其中境外移入54例，浙江新增1例，本土連續兩天歸零紀錄破功。

浙江已經連續34天未出現本土病例，26日新增本土1例，引發當地民眾恐慌，擔心開學恐將因此遙遙無期，甚至居住城市可能恢復封管。

隨後，浙江衛健委官網通報，嘉興市26日新增「境外輸入關聯本地確診病例」1例。

嘉興轄下的海寧市微信公眾號「海寧發布」上午通報稱，這名病例為男性，25歲，溫州永嘉籍。3月21日從北京乘航班CA1716到（杭州）蕭山機場，由其母親駕車接回位於海寧市斜橋鎮的海寧東泰製衣有限公司（為獨棟廠房）。

通報稱，該名病患22日中午自駕回溫州掃墓，25日下午4時返回海寧，當晚因發燒、頭痛、咳嗽至定點醫院發燒門診就診，綜合流行病學史、臨床表現、實驗室檢測結果等，26日診斷為確診病例。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1090327