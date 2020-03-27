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鍾南山：中國疫情不會有第二波大爆發

最新更新：2020/03/27 18:13

（中央社台北27日電）武漢肺炎疫情在全球爆發，累計確診逼近53萬人，中國官方卻稱國內疫情趨緩，武漢更將在4月8日解封。陸媒今天更引述中國工程院院士鍾南山預估，中國國內疫情不會出現第二波大爆發。

央視新聞官方微博下午上傳鍾南山的受訪短片。被問到中國是否會出現疫情二次爆發，鐘南山表示，「估計國內疫情不會出現第二波高峰。在中國群防群控的基礎上，新增病例可能就局限在很小的人群中」。

他並強調，「不相信在我們這麼強有力的措施下，會出現大的爆發」。

中國國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟近日接受中國衛生雜誌採訪時則警告，由於外國病人正處在上升期，嚴防疫情輸入是另一個重要戰場，「這有可能導致我國第二波疫情的傳染和流行，所以我們要『嚴防死守』，才有可能避免引起新的流行」。

她也提到，即使武漢解除封城，防控還不能放鬆。要警惕無症狀病毒攜帶者、警惕出院病人會重新「復陽」（病毒檢測恢復陽性）。還要繼續加大社區防控力度，所有出現發燒症狀的人，必須到醫院發燒門診去就診、檢測。

李蘭娟並指出，目前還有很多危重症病人還沒有治癒，所以治療還不能放鬆，要繼續加強對重症及危重症患者的救治。（編輯：繆宗翰）1090327

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