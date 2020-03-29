武漢肺炎中國新增45確診 44例為境外輸入

（中央社台北29日電）中國官方今天通報2019冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）疫情狀況，28日共新增確診45例，其中，1例為本土病例，來自河南；44例為境外輸入，廣東境外輸入病例最高，占8例。

中國衛生健康委員會上午在官網通報，3月28日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例45例，其中境外輸入病例44例，本土病例1例（河南1例），新增死亡病例5例（湖北5例）。新增疑似病例28例，其中境外輸入病例27例，本土病例1例（甘肅1例）。

當日新增治癒出院病例477例，解除醫學觀察的密切接觸者1097人，重症病例減少179例。

當日新增報告境外輸入確診病例44例（廣東8例，天津7例，上海7例，北京4例，遼寧3例，江蘇3例，浙江3例，四川2例，山西1例，內蒙古1例，吉林1例，福建1例，江西1例，重慶1例，貴州1例）。截至3月28日24時，累計報告境外輸入確診病例693例。

截至3月28日24時，據中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例2691例（其中重症病例742例），累計治癒出院病例7萬5448例，累計死亡病例3300例，累計報告確診病例8萬1439例，現有疑似病例174例。累計追蹤到密切接觸者70萬1884人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬8581人。

疫情重災區湖北新增確診病例0例，新增治癒出院病例467例（武漢467例），新增死亡病例5例（武漢5例），現有確診病例2054例（武漢2045例），其中重症病例710例（武漢706例）。

累計治癒出院病例6萬2565例（武漢4萬5418例），累計死亡病例3182例（武漢2543例），累計確診病例6萬7801例（武漢5萬6例）。新增疑似病例0例，現有疑似病例0例。

此外，香港特別行政區累計確診582例（出院112例，死亡4例），澳門特別行政區累計確診37例（出院10例）。（編輯：翟思嘉）1090329