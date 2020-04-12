中國駐俄領事館強烈提醒：本國公民勿闖關回國

（中央社台北12日電）為防堵在俄羅斯的中國公民爭相回國，帶來疫情風險，中國駐海參崴總領事館今晚接連在官網發文，「強烈提醒」在俄公民切勿聽信謠言，貿然繞經俄羅斯遠東地區「嘗試闖關回國」。

俄羅斯的2019冠狀病毒疾病（Covid-19，武漢肺炎）疫情近來快速蔓延，當地中國公民蜂擁從遠東地區回國，導致接壤的黑龍江省綏芬河口岸封閉，並搶建方艙醫院待命啟用。而10日則有51名中國公民搭乘同一架俄航班機抵達上海後，於11日確診。

中國駐海參崴總領事館今晚透過官網，發出題為「強烈提醒中國公民切勿聽信謠言和鼓動，貿然來到濱海邊疆區嘗試闖關回國」的公告，指有少數華商透過微信群、朋友圈散布謠言，鼓動在俄羅斯、尤其是莫斯科的中國公民13日起前往濱海邊疆區，經綏芬河口岸回國。

公告指出，這些謠言更鼓動中國公民屆時要硬闖海關，闖不過去就在海參崴住下來。然而，黑龍江省政府已宣布，綏芬河口岸13日後繼續關閉，而與濱海邊疆區接壤的另2個口岸琿春、東寧也早已關閉。

這項公告說，俄羅斯濱海邊疆區政府已宣布，將對從俄羅斯其他地區前往海參崴的中國公民實施強制隔離，且「由特警和防疫人員負責押送，從機場直接送到集中隔離點」。而到6月1日止，濱海邊疆區境內所有飯店、旅館和療養院全部停業。

公告提醒，硬闖海關是違法行為，須承擔相關法律責任甚至刑事責任。為此，領事館「強烈提醒」相關中國公民充分考慮上述因素及嚴重後果，「切勿嘗試」經由綏芬河等陸路口岸回國，「切勿貿然」前往濱海邊疆區。

繼上述公告後，館方又發出「黑龍江輸入型病例持續增加，強烈提醒中國公民切勿貿然嘗試通過綏芬河口岸回國」的公告，指經由莫斯科─海參崴─綏芬河路線輸入黑龍江省的武漢肺炎確診病例，累計已達194例，均為中國籍。（編輯：邱國強）1090412