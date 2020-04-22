媽媽產前曾染武漢肺炎 內蒙女嬰出生即有抗體

（中央社台北22日電）陸媒報導，中國內蒙古自治區一名曾感染武漢肺炎的婦女在治癒近兩個月後生下一名女嬰，嬰兒血液中檢測出IgG抗體。醫師認為，這說明抗體可透過胎盤傳給嬰兒，因此一出生就有免疫力。

綜合澎湃新聞等媒體報導，這名吳姓婦女1月20日自湖北省武漢市回到內蒙鄂爾多斯家鄉過年，1月30日出現發燒等症狀後就醫，隔天確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），當時已有7個月身孕。

2月21日，這名準媽媽病癒出院，產檢結果也顯示腹中胎兒各項指標都很健康，但主治醫師無治確定胎兒是否感染，因此建議她採取剖腹產。4月8日，經過1個小時的手術，她順利生下女嬰。

嬰兒出生後，醫生隨即採集了羊水、臍帶血，並對嬰孩進行了兩次核酸檢測，結果都呈陰性，未感染新冠肺炎；此外還對女嬰進行了血液檢測，並檢測出IgG抗體。

醫生表示，這說明COVID-19病毒IgG抗體可透過胎盤傳遞給嬰兒，一般IgG抗體是保護性抗體。但新冠病毒會否會透過羊水、體液、血液等途徑感染新生兒，還未能確認。

據報導，北京大學援鄂抗疫國家醫療隊領導組組長喬杰稍早前曾對陸媒表示，綜合國內外的報導，新冠肺炎治癒者生下的嬰兒咽拭子檢測結果都呈陰性。分析樣本後發現，少數新生兒能從母體獲得一種免疫球蛋白，即IgG抗體。

喬杰認為，曾感染新冠肺炎的康復者孕育新生命時，「一定概率上能夠為新生兒提供病毒抗體，讓其一出生就有免疫力」。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1090422