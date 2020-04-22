更多編輯台推薦新聞：
油價背後》沙烏地王儲傳與蒲亭電話吵架 氣到拿石油淹巿場
國際

油價背後》沙烏地王儲傳與蒲亭電話吵架 氣到拿石油淹巿場

武漢肺炎全球最新情報 4/22

武漢肺炎全球最新情報 4/22

早安世界》敦睦艦隊染疫2將領拔官 國防部長嚴德發自請處分
早報

早安世界》敦睦艦隊染疫2將領拔官 國防部長嚴德發自請處分

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

媽媽產前曾染武漢肺炎 內蒙女嬰出生即有抗體

最新更新：2020/04/22 11:52

（中央社台北22日電）陸媒報導，中國內蒙古自治區一名曾感染武漢肺炎的婦女在治癒近兩個月後生下一名女嬰，嬰兒血液中檢測出IgG抗體。醫師認為，這說明抗體可透過胎盤傳給嬰兒，因此一出生就有免疫力。

綜合澎湃新聞等媒體報導，這名吳姓婦女1月20日自湖北省武漢市回到內蒙鄂爾多斯家鄉過年，1月30日出現發燒等症狀後就醫，隔天確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），當時已有7個月身孕。

2月21日，這名準媽媽病癒出院，產檢結果也顯示腹中胎兒各項指標都很健康，但主治醫師無治確定胎兒是否感染，因此建議她採取剖腹產。4月8日，經過1個小時的手術，她順利生下女嬰。

嬰兒出生後，醫生隨即採集了羊水、臍帶血，並對嬰孩進行了兩次核酸檢測，結果都呈陰性，未感染新冠肺炎；此外還對女嬰進行了血液檢測，並檢測出IgG抗體。

醫生表示，這說明COVID-19病毒IgG抗體可透過胎盤傳遞給嬰兒，一般IgG抗體是保護性抗體。但新冠病毒會否會透過羊水、體液、血液等途徑感染新生兒，還未能確認。

據報導，北京大學援鄂抗疫國家醫療隊領導組組長喬杰稍早前曾對陸媒表示，綜合國內外的報導，新冠肺炎治癒者生下的嬰兒咽拭子檢測結果都呈陰性。分析樣本後發現，少數新生兒能從母體獲得一種免疫球蛋白，即IgG抗體。

喬杰認為，曾感染新冠肺炎的康復者孕育新生命時，「一定概率上能夠為新生兒提供病毒抗體，讓其一出生就有免疫力」。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1090422

延伸閱讀
武漢肺炎內蒙古首例確診 為湖北自駕傳入

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報