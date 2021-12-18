國際進入冷戰2.0 中國研究在台灣肩負新使命

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中研院院士吳玉山（站立者）18日提出，當前國際情勢已進入「冷戰2.0」，台灣的中國研究則肩負「新使命」，與國際連結大大加強。中央社記者繆宗翰攝 110年12月18日

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（中央社記者繆宗翰台北18日電）國內中國研究重鎮政大東亞所今天舉辦所慶，中研院院士吳玉山在會中提出，當前國際情勢已進入「冷戰2.0」，台灣的中國研究則肩負「新使命」，與國際連結大大加強。

國立政治大學東亞研究所18日在政大國際關係研究中心舉辦53週年所慶「中國研究接力賽：東亞所的傳承與創新」座談會，由現任所長王信賢主持，歷任所長趙春山、施哲雄、邱坤玄、魏艾、寇健文出席。

中央研究院院士、政治學研究所特聘研究員吳玉山在開幕致詞時指出，東亞所在中國大陸研究領域面對教學與研究、研究與政策、區域及學科、質化與量化「四個之間」的雙重壓力。

關於「研究與政策」之間的壓力，他表示，政大東亞所過去在政策需要下成立，「周雖舊邦，其命維新」，現在的東亞所又肩負「新使命」。

吳玉山說，當前國際情勢已進入「冷戰2.0」，局勢發展越來越接近當年的冷戰，兩岸關係也急凍，「這有好處有壞處」。

他表示，對於在台灣從事中國研究的學者而言，壞處是現在去對岸田野研究幾乎不可能；好處則是「台灣又變成在某些情境下，理解、對抗中國大陸的橋頭堡」。

吳玉山指出，如今，台灣與國外的聯繫在大環境下大大加強，「要了解中國，但又與中國大陸隔絕，有什麼地方比台灣更合適呢？」

政大國關中心主任寇健文則表示，台灣的中國研究面臨資料來源取得方式的挑戰，過去是田野調查，但未來已然不可行，因此必須有新的方式蒐集一手資料，例如加強文字探勘、大數據等。

他也提到，台灣的中國研究還面對「如何理解對岸思維方式」的挑戰。

寇健文指出，兩岸分隔至今，台灣對中共的思維方式越來越不熟悉，「理解方式一旦是錯的，整個判斷都是錯的」。

他舉例，就像中共慣用詞彙「鬥爭」，是什麼意思、如何運用，要精準了解對岸思維方式，應該思考如何從中共的價值觀、角度思考問題，「如果不能做到，台灣的中國研究發展會變小」。

政大東亞所創辦於1968年，是在先總統蔣中正要求下與「中華民國國際關係研究所」合作設立，目標是培養反共思想鬥爭的人才，是台灣的中國研究起源與重鎮。（編輯：周慧盈）1101218