王毅談2022年中國外交 推動中美關係回正軌

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（中央社記者吳柏緯上海20日電）中國外長王毅今天表示，2022年中國在外交事務上有6大任務，除了辦好即將到來的北京冬季奧運會外，也要推動美國對中政策回歸理性、中美關係重回正軌。

根據中國外交部官網發布，王毅今天出席2021年國際形勢與中國外交研討會開幕式並發表演講，在會中作出上述表示。

王毅表示，2022年中國在外交領域有6大任務，首先是全力配合辦好北京冬奧，恪守聯大冬奧休戰決議，反對奧運政治化，將北京冬奧辦成增進理解和友誼，一起向未來的交流盛會，為疫情下的世界帶來更多信心與歡樂，注入更多勇氣和力量。

他接著提到，2022年是前美國總統尼克森（Richard Nixon）訪華50周年，中美雙方應落實兩國元首共識，遵循相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，恪守中美三個聯合公報精神，推動美國對中政策回歸理性，推動中美關係重回正軌。

面對後疫情時期多重挑戰，王毅強調要積極展開藥物研發合作、共築多重抗疫防線，「團結抗疫主旋律，打造防疫有力度、合作有溫度的人類衛生健康共同體。」

此外，王毅也提到要致力「推動全球發展倡議落地生根」、「拓展深化全球夥伴關係」。

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最後，王毅強調堅定捍衛國家核心利益。「對於任何危害中國主權、安全、發展利益的威脅挑戰，我們都將堅決鬥爭；對於任何干涉我國內政、肆意造謠抹黑的惡劣行徑，我們都將堅定反擊。」

他說，中國將繼續奉行獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，與各國平等相待，實現合作共贏。「我們歷來不依附別人、也從不掠奪別人，同時我們也決不會接受對中國進行任何脅迫和訛詐。」（編輯：翟思嘉）1101220