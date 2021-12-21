中國地產商佳兆業承認債務違約 正討論重組計劃

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（中央社記者吳柏緯上海21日電）中國房地產開發商佳兆業20日宣布，未能按時支付多筆已到期的美元債利息，持續和債務人商討債務重組計劃。佳兆業一筆債務7日到期，8日起暫停港股交易，至20日才承認違約。

根據佳兆業的公告，除了7日到期的債務無法履行外，另有2筆11月中到期的債務，在經過30日寬限期後，仍無法履行；以及一筆12月1日到期的債務無法支付，目前正在30日的寬限期間。

公告中也提到，一直與優先票據持有人的代表商討，就尚未支付的優先票據制定全面債務重組計劃，至今未接獲優先票據的持有人通知要求加快行動。

根據21世紀經濟導，佳兆業為了避免債務違約曾經試圖「力挽狂瀾」。11月25日時宣布將針對12月7日到期的優先票據，向債權人發起要約交換並徵求同意，展延18個月，至2023年6月到期。

然而這個方案發布後，市場普遍不看好能夠獲得債權人的同意，主要的原因在於具體條款其並未有擔保相關細則。最終，佳兆業於12月3日宣布這個方案流產。

報導提到，在債務到期之前，佳兆業的部分債權人委託財務顧問公司Lazard Asia （Hong Kong） Limited出面協調，並提出數個融資方案，表示願意陪佳兆業渡過當前的難關。

報導稱，佳兆業遲遲不願正式宣布違約，目的在於拉長時間與債務人談判，因為一但進入債務重組，雖然債權人的議價空間或將壓縮，但對於佳兆業的經營也將造成負面影響。然而，隨著違約公告姍姍來遲，象徵佳兆業與債權人的博奕已暫告一段落。

報導引述Lazard提供的融資方案，債權人將為佳兆業提供舊改項目或房地產行業的運營資金、為潛在的資產買家提供貸款、發行可轉債以及可交換債券等。「大部分債權人願意為佳兆業提供融資是因為看中公司的長期利益，因為佳兆業在大灣區、深圳有很好的資產組合。」

由於債務存有違約風險，國際信評機構惠譽日前將佳兆業的「長期外幣發行人違約評級」，由「C」下調至「限制性違約」（RD）。（編輯：繆宗翰）1101221