中國教育部：學科類補教機構已壓減逾8成

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（中央社台北21日電）中國教育部校外教育培訓監管司今天公告，今年度校外培訓（補教）機構治理取得明顯進展，學科類培訓大幅壓減，其中線下校外培訓機構已壓減83.8%，線上校外培訓機構已壓減84.1%。

公告又稱，留下的學科類培訓機構一部分轉為非營利性機構，實行政府指導價，提供公益服務；不適合「營轉非」（營利轉非營利）的將被進一步「註銷」。

中國教育部上午舉行關於「雙減」工作情況的記者會，並在官網公布相關資料，提及上述狀況。

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根據記者會網路文字實錄，中國教育部教育督導局一級巡視員胡延品在會中表示，2022年將繼續把「雙減」作為教育督導「一號工程」，特別要加大督辦、通報、約談和問責力度，推動「雙減」工作取得新的成效。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳7月底發布「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔（雙減）的意見」，隨後連續頒布措施整治補教機構。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101221