中國房企違約不止 新力控股稱69億債務無法償付

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（中央社記者吳柏緯上海23日電）中國房地產債務違約如骨牌效應接連發生，千億房地產集團新力控股昨晚宣布，一筆明年1月到期的2.5億美元（約新台幣69億元）債券本金與利息無法如期償付。預期將引發交叉違約。

近1個月以來，中國恆大、佳兆業等房地產巨頭接連傳出無法如期兌付境外債券利息而發生違約的情形，並且進入債務重組程序。如今，成立於2010年的「中國房地產新軍」新力控股也出現債務問題。

根據新力控股於22日晚間發布的公告，一筆將於2022年1月24日到期，規模達2.5億美元、票面利率8.5%的境外債券，已經預期未有充足的資金在到期日支付本金與最後一期利息，可能發生違約。

公告提到，明年1月的債務違約將引發另一筆2022年6月到期的債券交叉違約，「倘持有人選擇根據公募債券的條款及條件加速清償，則所有公募債券亦可能立即到期及應付」。

公開資訊顯示，公告中提及可能引發交叉違約的債券，是明年6月18日到期，規模達約2億美元、票面利率10.5%的境外債券。

新力控股在今年9月底時曾發生股價崩盤情形，一日之間跌幅近90%，令不少投資人血本無歸。

今年12月以來，先是恆大集團3日宣布一筆2.6億美元的私募債未能履行而爆發違約，廣東省政府立即派工作組進駐恆大，維護正常經營。

隨後，佳兆業一筆債務於7日到期，然而遲至20日才正式對外承認違約，並稱除了這筆債務外，另有多筆已到期的美元債利息無法如期支付，正和債務人商討債務重組計畫。

據野村證券22日的最新報告，中國房地產開發商未來2季在離岸債券市場將面臨更大的還款壓力。今年第4季到期的離岸美元債總金額約102億美元，在2022年第1季到期的債務約198億美元，第2季將到期的債務約為185億美元。（編輯：繆宗翰）1101223