中國學者：與西方爭話語權不在一朝一夕

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（中央社台北23日電）中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪的胞弟、國際關係學者楊潔勉近日接受陸媒專訪時表示，中國與美競爭「該鬥爭的地方鬥爭，該合作的地方合作」，與西方爭話語權則不在一朝一夕。

澎湃新聞今天刊登上海國際問題研究院學術委員會主任楊潔勉的專訪。

對於中美競逐，楊潔勉指出，美國對中有「競爭、對抗、合作」三分法政策，中國目前應對非常得體。「引用王毅外長的講話來說，就是該鬥爭的地方鬥爭，該合作的地方合作」。

楊潔勉並稱，中美俄歐是影響國際關係的四大因素，是當前世界多極化的體現。

他表示，歐洲美國是盟友，有著相同的理念和目標，所以歐美間的分歧有一定限度。但美國和歐洲仍有很大的區別。

楊潔勉指出，現在包括德國在內，歐盟提出歐洲在戰略上要獨立，不應受美國的壟斷。「美國的控制和歐洲的反控制一直都在，雙方總是在不斷地鬥爭和妥協合作中搖擺」。

他表示，隨著美國霸權地位日益下降，美國和歐盟國家要求聯合自強，這方面的願望有增強趨勢。「總體來說，西方的戰略自信和戰略獨立性正在增加，但處於量變的過程，沒有到質變，這是基本態勢。」

至於中俄關係，楊潔勉則認為，中俄友好是有基礎的，特別是兩國都面臨著來自歐美的壓力，但中俄有歷史遺留與現實中產生的問題，如能源合作幾起幾落等，不過這都只是中俄關係的「次要方面」。

他表示，俄羅斯外交實際上已出現某種質變—從與東西方搞好關係的「雙頭鷹」政策，到「向東轉」與中國搞好關係成為主流。

但楊潔勉強調，中國不能完全放棄危機意識，「習近平總書記說我們特別不能在關鍵問題上犯顛覆性的錯誤」，中俄關係也是這樣。

楊潔勉也提到，中國要有自己的話語權。「西方對國際關係、國際問題的話語霸權不是一朝一夕而成的。因此中國要取代，或者說樹立我們自己的話語權需要一個過程。」

他認為，中國在「語言、話語創新」的過程中，應該盡可能利用現存的國際有共識，也具有相當進步意義的話語，比如說「聯合國憲章」、中國和許多國家共同倡導的和平共處五項原則等。

楊潔勉還說，除了交流外，同時也要進行交鋒。「對那些明顯錯誤的、明顯有違歷史潮流和會引起世界混亂動蕩的，我們要進行堅決的鬥爭和辯論」。（編輯：繆宗翰/沈朋達）1101223