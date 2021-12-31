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中國新增166例本土確診 陝西165例占大宗

2021/12/31 10:06
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（中央社台北31日電）中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，中國大陸昨天新增195例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，166例為本土病例，分別為陝西165例、山西1例；境外移入病例則有29例。

公告顯示，本土病例中，陝西省165例分別為西安市161例、咸陽市2例、延安市2例；山西省1例，在運城市。

境外移入則分別為上海9例、天津4例、廣東3例、廣西3例、四川3例、湖南2例、雲南2例、遼寧1例、浙江1例、福建1例。

據公告，中國大陸30日新增無症狀感染者29例、疑似病例1例，均為境外移入，當天無新增死亡病例。

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公告表示，截至12月30日午夜12時，中國大陸現有確診病例核減2例，累計2714例，累計治癒出院病例9萬4733例，累計死亡病例4萬636例，累計確診病例10萬2083例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者142萬0758人，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬6232人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2630例（出院1萬2196例，死亡213例），澳門特別行政區79例（出院77例）。（編輯：繆宗翰）1101231

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