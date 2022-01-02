恆大海花島39棟建築涉違建 遭勒令10日內拆除

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（中央社記者吳柏緯上海2日電）屋漏偏逢連夜雨，恆大集團位在海南省的渡假村建案海花島，傳出其中39處建築被裁定為違建，須在10日內拆除。海花島在去年12月底，剛被評選為中國10大醜陋建築之首。

根據一份由海南省儋州市綜合行政執法局於去年12月30日發布的公文顯示，恆大集團旗下的儋州信恆旅遊開發公司所負責的一處海花島開發項目，因涉及違反中華人民共和國城鄉規劃法，規劃許可證已被撤銷，已開發建物被勒令於10日內拆除。

根據公告，被勒令拆除的項目涉及39棟建築，總面積達43萬4941.46平方公尺（約13.1萬坪）。

根據公開資訊顯示，海花島位於海南省儋州市海灣區域，2011年開始動工，投資總金額達人民幣1600億（約新台幣7000億），號稱世界最大的人工島，填海面積約8平方公里，由三個獨立的離岸式島嶼組成，形態如盛開在海中的三朵花，故取名為「海花島」

根據每日經濟新聞、香港01報導，海花島的爭議一直不小，在2019年時，海南省政府就開始針對海花島存在的違法行為進行調查，先後共立案14件，總罰款約人民幣2.15億元。

隨後於2020年間，儋州市政府要求恆大針對其中一個項目，共39棟住宅建築落實整改、提出妥善處置方案。並於5月間陸續收回預售許可證、施工許可證，撤銷已經預售的5項交易，要求恆大方面在完成整改前不得施工、預售。

據報導，上述項目即為本次被勒令拆除的案件。

報導提到，去年12月底公布，由媒體舉辦的「中國十大醜陋建築評選」，恆大海花島建築群名列榜首，理由是「資本任性妄為，破壞海洋生態，形態怪異雜亂，是炫富、媚俗文旅項目的典型。」（編輯：沈朋達）1110102