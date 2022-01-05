北京冬奧可能用強迫勞動商品 國際奧委會遭批

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（中央社台北5日電）因未能保證北京冬奧不使用維吾爾族強迫勞動參與的品牌商品，國際奧林匹克委員會（IOC）備受人權團體批評。

北京冬奧將於2月4日開幕，外界對於中國人權紀錄質疑聲音從未少過。「紐約時報」報導指出，人權團體關切北京冬奧官方商品可能有強迫勞動的情形，國際奧委會卻在上個月底取消與維權組織「結束維吾爾地區強迫勞動聯盟」（The Coalition to End Forced Labour in the Uyghur Region）的會面，原因為雙方對於談話範圍、程序和保密性上未有共識。

文章引述人權觀察組織全球倡導總監胡丹（Minky Worden）意見，他說，國際奧委會參與其他地方的人權問題，例如，2014年，國際奧委會督促俄羅斯政府調查索契冬奧場館建築工人被拖欠工資的指控；去年，則向日本官員提出東京奧運建築工人勞動條件的擔憂，「奧委會對中國有一種不同的方法。」

「紐約時報」報導提到，國際奧委會與反強迫勞動聯盟間的訊息往來顯示，即使是與北京冬奧運作問題直接相關，國際奧委會也不願意和北京的批評者接觸。企業或許無法保證其產品生產沒有使用到強迫勞動下的原料，尤其是在中國限制外來者前往新疆的前提下；但國際奧委會連嘗試都不願意。

據報導，國際奧委會說，中國政府官員領導的北京冬奧組織委員會將在1月中旬發布負責任採購報告。

國際奧委會表示，其政策是聽取所有與奧運會直接相關的擔憂；過去雖曾有人對北京冬奧的產品採購表達疑慮，但從未有人（包括上述聯盟）就任何具體案例或情況與國際奧委會接洽。

報導指出，新疆提供世界上1/5的棉花或紗線，因此對維吾爾族遭到強迫勞動的擔憂主要集中在服裝業。「紐約時報」、「華爾街日報」等媒體調查報導已找到中國強制拘禁維吾爾人的做法，以及其與時裝零售供應鏈有關的證據。

世界各國領導人和組織團體持續關注中國對維吾爾族的鎮壓以及強迫勞動的指控，美國、英國、加拿大和澳洲已宣布對北京冬奧進行外交抵制。（編輯：李雅雯/張淑伶）1110105