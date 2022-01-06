河南單日染疫人數超越陝西 禹州疫源至今未查清

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（中央社記者邱國強北京6日電）西安封城昨天進入第14天，河南單日染疫人數上升到73例，超過陝西的63例，其中許昌市占50例。中共許昌市委書記史根治表示，轄下目前封城中的禹州市疫情尚未完全查清源頭。

史根治並下令，在許昌市展開全員核酸檢測期間，要求居民不出社區（村組），更不能跨縣流動或離開許昌市，管好管住各離境通道，嚴防疫情從禹州市向其他縣區甚至向許昌市外輸出，「全力守護社會穩定大局」。

綜合中國媒體報導，據中國國家衛生健康委員會及陝西省、河南省衛健委通報，5日陝西省共出現63例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，均在西安市，沒有無症狀感染者；而同日河南省則出現確診病例64例及無症狀感染者9例，亦即73例染疫。

在河南64例確診病例中，許昌市即占50例、省會鄭州市5例；而9例無症狀感染者中，鄭州市即占8例，使許昌、鄭州的防疫壓力加大，尤其以管轄禹州市的許昌市為最。

據報導，史根治5日在主持許昌市委疫情防控工作第4次專題會議時說，目前許昌市疫情仍在持續，禹州市疫情「尚未完全查清源頭、澄清底子」，防控任務仍然艱巨繁重。

史根治說，許昌各地、各部門要「統一指揮、服從指揮」，履職盡責、用心工作，扎實作風、敢於鬥爭，齊心協力、務求全勝，打一場「全員核酸檢測的攻堅戰」、打一場「同心抗疫的殲滅戰」。禹州市要根據疫情形勢，及時加密核酸篩查頻次，確保「全員覆蓋到位、重點人群管控到位」。

截至5日下午2時，禹州市這波疫情累計出現本土確診病例9例、本土無症狀感染者23例，合計32人染疫。（編輯：李雅雯/繆宗翰）1110106