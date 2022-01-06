哈薩克動亂 中國：認定是內政問題

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（中央社記者邱國強北京6日電）針對哈薩克動亂，中國外交部發言人汪文斌今天說，中方認為哈薩克當前發生的事情是「內政」，相信哈國當局能妥善解決問題，並希望哈薩克局勢能儘快穩定，社會秩序回歸正常。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，汪文斌在回答媒體詢問時，作上述表示。

汪文斌表示，中國與哈薩克互為友好鄰邦和永久全面戰略夥伴。中方認為哈國當前發生的事情是「內政」，相信哈薩克當局能夠妥善解決問題，並希望哈國局勢能夠儘快穩定下來，社會秩序回歸正常。

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部分哈薩克民眾以2022年官方取消燃料價格管制導致飆漲，憤而上街抗議，其後卻闖入政府建築物放火，並高喊痛批前總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）的口號。此後動亂蔓延到全國，甚至傳出納札爾巴耶夫有意離境避禍。

由於哈薩克緊臨新疆，中國方面十分擔心哈國局勢動盪會產生連帶效應，因此無論媒體及民間都十分關注哈薩克局勢變化，甚至擔心「顏色革命」。（編輯：繆宗翰）1110106