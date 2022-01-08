路透：中國地方政府施壓佳兆業兌付理財產品

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電） 路透社7日晚間發自香港的報導援引兩名消息人士指出，陷入債務風暴的中國地產商佳兆業受到深圳市政府施壓，正忙於制定一個在農曆新年之前兌付理財產品的可行計畫，以免遭當局沒收資產。

據報導，其中一名消息人士稱，佳兆業集團董事局主席郭英成已同意廣東省深圳市政府的要求，將在1月底前提出兌付理財產品的方案。

報導引述消息人士表示，如果佳兆業未能做到這一點，深圳市政府可能會沒收佳兆業的部分資產，並逐步接管該公司。

不具名的消息人士還透露，在當局的壓力下，現年57歲的郭英成明確表示擔心自己的人身安全。

消息人士並表示，郭英成正積極與公司的一些境外債券持有人接洽，希望從他們那裡獲得新的貸款，償還理財產品投資者。

據報導，對於上述說法，佳兆業不予置評，也未安排郭英成置評。深圳市政府沒有回應置評請求。

路透社分析，佳兆業的困境正凸顯當局正在敦促開發商優先償付境內債務。這可能會給房地產行業帶來更大壓力。

報導說，中國房地產業受到監管引發的流動性緊縮的打擊，近幾個月來，流動性緊縮已導致數家開發商未能按時兌付境外債券，令金融市場感到恐慌。

據報導，佳兆業上個月已有一筆美元債發生違約，並啟動了對公司120億美元海外債務的重組流程。在中國地產商中，佳兆業的海外債券規模僅次於中國恆大。

報導並說，佳兆業去年11月初首次確認一款理財產品兌付逾期，並告訴投資者，當時共人民幣127.9億元的未償本息。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1110108