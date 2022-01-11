共軍駐港司令彭京堂具新疆經驗 分析：防港版顏色革命

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（中央社台北10日電）共軍駐港部隊司令員首次由來自武警部隊且具新疆經驗的彭京堂接替，港媒分析，這透露出北京認為實施港區國安法後，也要嚴防港版顏色革命，以及對港人事安排不受限制等訊號。

港媒「香港01」10日引述公開資料指出，彭京堂曾任中共解放軍濟南軍區某旅旅長、濟南軍區司令部軍訓部部長、武警新疆總隊參謀長，及武警部隊副參謀長。2018年7月彭京堂晉升少將警銜。

官媒「參考消息」2019年8月曾發表署名文章「『山鷹』突擊隊來了！武警反恐特戰再添新成員」，其中引述時任武警新疆總隊參謀長彭京堂表示，「在彈藥消耗方面，僅『山鷹』突擊隊一支部隊，去年消耗的彈藥量就達到了其他部隊前三年的總和，今年8月前的彈藥消耗量就已經遠超去年整年。」

分析認為，這篇文章顯示彭京堂的受重視程度，且有資深反恐經驗，因此駐港任命傳遞三個重要信號。

首先，北京認為「香港局勢並未隨著『港區國安法』的落定萬事大吉」。雖然在2019年修例風波後，北京推出港區國安法及改革選舉制革，達到止暴制亂；但對北京來說，落實國安法不一定為香港帶來長治久安，仍然需要進一步嚴防香港淪為反對大陸的基地，嚴防「港版顏色革命」。

因此，分析指出，彭京堂的任命「既是威懾，也是底線思維之下的預防」。不過依法治港仍然是北京對港的總思路，駐港解放軍任何時候都不會輕易出動。

其次，北京認為，香港需要融入新時代國家安全利益的大局，駐港解放軍也要承擔更大責任，既要依法履行防務職責，同時也要「堅決捍衛國家主權、安全」，維護香港長期繁榮穩定。

分析又指，北京這項任命透露對港人事安排不受限制及其靈活性，需要因應香港形勢需要；這也反映在修例風波之際，港澳辦主任夏寶龍和中聯辦主任駱惠寧的安排上。

分析認為，隨著中共20大（中共第20次全國代表大會）臨近，香港的相關人事安排也會延續這一思路。（編輯：陳沛冰/繆宗翰）1110111