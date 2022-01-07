疫情下現形 港媒：中共政壇隱藏多少無能官員？

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（中央社台北7日電）陝西西安近來的疫情備受關注，但更引人注意的是封城以來的種種亂象，包括孕婦因核酸證明過期被拒診而流產；有港媒說，西安顯然正以一種尷尬的方式暴露了隱藏在地方官員中的「無能者」。

西安市於去年12月9日出現新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，由於傳播鏈不明，當地隨後於23日開始封城。香港01今天刊發題為「從武漢到西安 中共政壇隱藏著多少無能官員？」文章，其中點出西安封城以來各種弊病。

文章說，從兩年前湖北武漢爆發疫情至今，中國各地都遇過或大或小的疫情困擾，輿論普遍認為地方政府應有足夠經驗和預案準備，但從西安近期表現來看，事實並非如此。

首先是西安「一碼通」一個月內兩度崩潰。第一次是去年12月20日，由於當天是執行「需持48小時內核酸陰性報告上班」新規的首日，一碼通崩潰導致許多人無法搭地鐵、進不了公司，當地一家企業為此「讓員工發誓已做核酸檢測才能進門」的短片在網上瘋傳，「中國人不騙中國人」等網路梗也成為評論焦點。

隨後西安一碼通於4日上午再次崩潰。工作人員回應說，崩潰原因是「訪問量太大」「與1月4日該市緊急實施的第七次全民核酸檢測有關」。

但事實上，中國各地並非只有西安做過全民核酸檢測，不少城市的檢測規模更大於西安，卻未出現系統崩潰。文章說，西安一碼通的問題不僅是系統設計未能做好提前預判和擴容，也包括相關人員在出現情況後能否快速因應、迅速修復的問題。

其次，文章批評西安的「流調是一筆糊塗帳」。西安本輪疫情源頭據指為去年12月4日從巴基斯坦飛往西安的入境航班，第一起本土確診病例報告日期為12月9日，但病毒如何傳入西安市區並引發大規模社區感染以及疫情傳播鏈如何形成等問題，至今未梳理清晰。

文章說，西安是個千萬人口大城市，至少需要千名的專業流調員，但這次疫情爆發後，西安從各醫院臨時抽調的流調人數只有300人，導致無法全員啟動在全市尋找可能的暴露點，這是本次疫情失控的關鍵因素。

此外，西安的緊急應變與組織協調混亂，這次疫情封城前，超市和市場出現恐慌性搶購；封城後，當地基本生活物資供應跟不上，不少網民反映陷入「蛋盡糧絕」的地步。西安官方上月底承認，確實出現物流企業員工因封控無法上班，以致影響生活物資供應。

更引人非議的是期間出現孕婦因核酸證明過期而被醫院拒診，導致8個月胎兒流產，以及「中風險地區」沒有醫院接診心臟病患等極端例子。

讓人詬病的不僅於此，文章說，在西安疫情引發的輿論走向與武漢疫情時相似的軌跡時，地方管理機構再次亮出「刪帖」蠢招，無疑進一步加重地方政府的公信力危機。

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除了西安大數據資源管理局局長劉軍，當地雁塔區委書記王斌、區政府黨組書記崔詩越本月2日同日被免職，兩人都是西安這次疫情重災區雁塔區疫情防控指揮部總指揮長，但此舉仍難平民憤。

文章說，中共當局自2013年18屆三中全會提出「國家治理體系和治理能力現代化」以來已8年餘，若說兩年前武漢的各種亂象是因為對病毒的不了解、地方官員防控經驗不足，如今在已有足夠前車之鑑的情況下，目前的西安顯然是以更加尷尬的方式暴露了隱藏在地方官員中的「無能者」。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1110107