中國春運開始 疫區列車停開減開

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（中央社台北17日電）中國春運今日正式開始，但多個省市正爆發COVID-19疫情。中國國家鐵路集團表示，如果局部地區出現疫情，將停開減開涉疫地區旅客列車，減少人員流動。

央視網16日報導，據中國國家鐵路集團有限公司消息，2022年鐵路春運今日正式啟動，至2月25日結束，共40日。

國鐵集團表示，鐵路部門面對保障出行及防控疫情雙重考驗。雖然受疫情影響，但從預售情況看來，鐵路春運學生及探親等基本出行仍具有一定規模。春運每日可提供客座席位1050萬個以上。

國鐵集團表示，如果局部地區出現疫情，將快速調整運輸組織，停開或減開涉疫地區旅客列車，減少人員流動。

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環球網報導，今年春運全國預計發送旅客11.8億人次，日均2950萬人次，較2021年增長35.6%，較2020年下降20.3%，較2019年春運下降60.4%。

報導指出，為做好春運防疫工作，國務院聯防聯控機制下成立了由交通運輸部牽頭、發改委、衛生健康委等14部門的春運工作專班，並設定應急預案，包括如果在火車上發現涉疫旅客，會安排旅客在前方車站下車，對其所處的環境進行封閉及消毒。（編輯：陳沛冰）1110117