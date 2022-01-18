中國增127例本土確診 河南安陽累計404例

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中國17日共新增127例本土確診病例，其中河南有102例。圖為河南工作人員在公共區域取樣檢測。（中新社）

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（中央社台北18日電）中國17日共新增127例2019冠狀病毒疾病本土確診病例，其中河南有102例，集中在安陽，當地在此輪疫情已累計404個病例。北京再有1例確診，是日前確診者的密切接觸者。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團17日共新增171例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中本土病例127例，分別是河南的102例（安陽94例、鄭州4例、許昌4例），天津18例（津南15例、西青2例、河西1例），廣東5例在珠海，北京1例在海淀，陝西1例在西安。

官媒央視新聞報導，河南安陽官方統計，自8日爆發疫情以來，當地共新增404例本土確診。北京相隔一天再出現本土確診，官方通報，這名患者是15日通報確診者的密切接觸者。

在無症狀感染者方面，中國當天共新增33例，其中1例本土個案由遼寧大連通報。當天轉確診6例，當天解除醫學觀察9例，還在醫學觀察的無症狀感染者有760例。

截至17日，中國現有3530例確診，9萬7092例治癒出院，4636例死亡，累計報告確診10萬5258例，現有疑似病例8例。累計追蹤到的密切接觸者則有148萬6846人，還在醫學觀察的密切接觸者則有5萬6835人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬2867例，其中213人死亡。澳門特別行政區則有79例，其中77例已經出院。（編輯：沈朋達）1110118