防Omicron中國3月底前有新規 進入北京需多篩檢一次

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北京15日發現一例感染Omicron病毒變異株的本土確診者後，16日宣布加強出入管制。圖為確診個案居住的北京海淀社區已封閉，人員與車輛只進不出。（中新社）

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（中央社台北16日電）北京昨天發現一例感染Omicron病毒變異株的本土確診者後，今天宣布加強出入管制，除了進返京須持48小時內核酸檢測陰性證明，22日起至3月底，人員抵京後72小時內需再進行一次核酸檢測。

中新網報導，根據「首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制」發布，當前，COVID-19的病毒變異株Omicron已成為全球流行毒株，傳播快、更隱蔽。為進一步提早發現和管控疫情風險，調整外地進入北京的措施。

在進返京須持48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼的基礎上，自2022年1月22日零時起至3月底，進返京人員在抵京後72小時內需進行一次核酸檢測（通勤人員按照現有政策規定繼續執行）。

人員抵京後第一時間要主動向所在社區（村）、單位或飯店報告，配合做好核酸檢測、健康管理等防疫工作。不主動報告或不配合防疫工作而造成嚴重後果的，將依法依規追究相關責任。

北京商報引述首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院急診科主任王真說，北京新增病例的病毒具體來源還不清楚，要等待疫調結果。

北京海淀區衛健委副主任趙成芳說，目前涉及確診病例行動軌跡所有風險點的核酸檢測都已完成。從目前的檢測結果來看，除病例及其居住、辦公環境檢出陽性外，其餘均為陰性。接下來的工作就是要進行精準、詳細的疫調。（編輯：張淑伶）1110116