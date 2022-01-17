北京首宗Omicron病例 不排除從境外物品感染

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北京15日發現一例感染Omicron病毒變異株的本土確診者。圖為確診個案居住的北京海淀社區已封閉，人員與車輛只進不出。（中新社）

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（中央社台北17日電）北京市疫情防控工作新聞發布會今日通報，北京首宗Omicron變異株本土確診病例曾接觸的國際郵件環境樣本，經核酸檢測屬陽性，不排除該病例從境外物品感染。

綜合陸媒報導，北京市疫情防控工作新聞發布會今日通報，15日北京通報1例COVID-19變種病毒Omicron的本土確診病例，於11日曾接收一個國際郵件，該郵件於7日由加拿大寄出，經美國及香港再到北京。該病例曾接觸郵件包裝表面及文件紙張首頁。

經採集該郵件環境樣本22件，包括包裝表面2件，內表面2件及文件內紙張標本8件，核酸檢測屬陽性，並驗出是Omicron變異株。

目前確認在運輸途中可能接觸該郵件共8人，除病例外其餘接觸人員核酸檢測結果為陰性。經採集同一來源發往另一地點尚未拆封的國際郵件環境標本54件，檢出5件陽性。

北京確診病例感染的病毒株，經基因序列分析，屬於VOC/Omicron變異株（BA.1進化分支），但與北京以往的病例及近期其他省通報的Omicron變異株有差異，不屬於同一傳播鏈，但與去年12月在北美及新加坡等地分離的部分病毒株相似度較高。

北京首宗Omicron病例處於早期感染階段，迄今未發現與各類高風險人群有重覆軌跡，16日經排查涉疫情人員6730人，全部核酸檢測結果為陰性。

綜合上述病例流行病學史、可疑物品樣本檢測結果以及病例樣本的基因測序結果，不排除該病例是經境外物品感染病毒。（編輯：陳沛冰）1110117