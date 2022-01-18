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疫情23/300

北京出現第3例本土確診者 受Delta及Omicron夾擊

2022/1/18 16:51（1/18 20:57 更新）
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北京COVID-19本土疫情18日出現第3例確診病例。圖為北京西站17日為旅客採檢。（中新社）
北京COVID-19本土疫情18日出現第3例確診病例。圖為北京西站17日為旅客採檢。（中新社）
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（中央社台北18日電）北京官方今天通報新增3名本土病例，其中一陽性病例感染Delta病毒變異株，另2例確診病例則是15日感染Omicron變異株確診者的密切接觸者。北京同時受兩種COVID-19的病毒變異株威脅。

據央視網報導，北京疫情防控新聞發布會今天通報，從17日0時到18日下午3時，北京新增2例本土確診病例及1例核酸檢測陽性病例。

2例本土確診病例，其中1例是15日通報、居於海淀區感染Omicron病毒變異株本土確診病例的母親，另1例是15日通報確診病例的單位同樓層同事。

另一名核酸檢測陽性病例，則是居住於朝陽區，14日有感冒症狀，17日前往進行核酸檢測，經北京市疾控中心實驗室覆核結果為陽性，檢測出Delta病毒變異株，並將該病例及時從即將開往威海的高鐵列車上帶離轉往醫院。

新聞發布會又提到，因應當前疫情，由天津抵京的通勤人員，由以往首次抵京需持48小時核酸檢測陰性證明，之後每次抵京只需持14日內核酸檢測陽性證明，改為每次抵京都需要持有48小時內核酸檢測陰性證明，直至疫情穩定再調整。

北京16日宣布加強出入管制，除了進返京須持48小時內核酸檢測陰性證明，22日起至3月底，人員抵京後72小時內需再進行一次核酸檢測。

今日新聞發布會宣布，人員抵京後72小時內離京不需要進行核酸檢測。

在疫情持續的情況下，北京冬奧組委17日晚間宣布，決定改變原定的售票政策，不公開銷售門票，而是組織特定觀眾現場觀賽。冬季奧運會2月4日將在北京登場。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1110118

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