中國官媒發文解讀對台總體方略 重申促統反獨

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（中央社記者翟思嘉台北19日電）中國官媒新華社今天刊出「解決台灣問題總體方略」解析報導，稱國家統一事關民族復興，中共將堅持寄希望與台灣人民，但不排除「斷然」措施打擊「台獨」。

中國官媒新華社19日刊出題為「5組關鍵詞讀懂新時代黨解決台灣問題總體方略」報導。中共第20次全國代表大會（20大）預計在今年秋天舉行，習近平對台的「總體方略」近期時常在陸方論述中被提及。

這5組關鍵詞分別是「國家統一，民族復興」、「結束政治對立，實現持久和平」、「寄希望於台灣人民，反對台獨分裂」、「融合發展、共同市場」、「文化傳承，心靈契合」。

報導開頭說，中共總書記習近平在中共18大後，「總結中央對台工作大政方針及實踐，就對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張，形成新時代黨解決台灣問題的總體方略。」

報導指出，習近平2019年1月2日在「告台灣同胞書」發表40週年講話時，將國家統一與民族復興掛鉤。中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津則據此表示，促成國家完全統一、實現中華民族偉大復興，「毫無疑問是新時代黨解決台灣問題總體方略的核心」。

王英津稱上述總體方略為「一個完整的思想體系」，包括以和平商談但不放棄使用武力為手段、以結束政治對立實現統一為目的、以法治為保障、以「一國兩制」為統一架構、以民族復興為終極目標。

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此外，新華社這篇報導說，「制度不同不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」，「在確保國家主權、安全、發展利益的前提下」，台灣民眾的社會制度和生活方式將得到保障和尊重，台灣的財政收入可用於改善民生。

報導還表示，中國大陸推出一系列惠台措施已取得成效，「寄希望於台灣人民，這是中國共產黨始終堅持的方針政策」，但「『台獨』分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患」，「如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」（編輯：張淑伶）1110119