北京再傳本土疫情 豐台區檢出1例疑似陽性

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中國北京市再傳本土疫情，豐台區萬柳園社區居委會19日通報，發現一名居民COVID-19核酸檢測初篩呈疑似弱陽性。圖為18日，北京一新增病例所在的社區遭到封閉。（中新社提供）中央社 111年1月19日

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（中央社台北19日電）據陸媒報導，中國北京市豐台區萬柳園社區居委會今天通報，發現一名居民COVID-19核酸檢測初篩呈疑似弱陽性。目前18號樓已封控，萬柳園小區實施「只進不出」。

北京15日通報新增Omicron本土確診1例後，截至目前累計3例確診、1例無症狀感染者，而且同時存在Omicron與Delta變異株傳播。

北京日報報導，豐台區玉泉營街道萬柳園社區居委會微信公眾號19日通報，18號樓一住戶發現某居民核酸檢測初篩呈疑似弱陽性，街道社區已對該樓採取封控管理，目前正在進一步排查，結果待出，萬柳園小區暫時採取「只進不出」措施。

另外，疑似因為有密切接觸者，北京豐台區蒲黃榆二里18號樓今天也臨時封閉管理，展開小區居民全員核酸檢測。該區域人員只進不出，18號樓居民足不出戶。封閉期間將透過定點配送等方式保障居民日常生活。

據官方通報，北京海淀區17日、18日各新增1例本土確診病例，是15日Omicron確診病例的同事。

北京朝陽區18日也通報新增1例本土無症狀感染者，經基因測序為Delta變異株，源頭不明。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1110119