斯國擬與台互設代表處 陸委會批中共無權置喙

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（中央社記者翟思嘉台北20日電）針對中共方面批判斯洛維尼亞擬與台灣互設代表處，陸委會今天說，中華民國是主權國家，台灣從未屬於中華人民共和國，中共當局無權置喙台灣與他國深化關係。

大陸委員會今天以參考資料形式表示，中華民國是主權國家，台灣從未屬於中華人民共和國，中方「一個中國原則」不是國際公認的事實、也非國際關係準則。

陸委會說，台灣有權深化與各國雙邊合作關係，中共當局無權置喙、更無法以脅迫方式阻擋干涉國際社會與台灣發展正常關係。

陸委會表示，北京當局強勢擴張與霸權心態已引發國際社會的嚴重關切，而台灣民主自由與經濟發展優勢、致力維護台海和平穩定，則獲得國際社會的肯定與支持，這是台灣做為區域良善力量獲得各方重視的當前情勢所向。

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陸委會說，政府認為中共應正確判斷與思考，停止對台軍事恫嚇與外交打壓行徑，方有助於開展兩岸良性互動。

斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）表示正與台灣洽談互設代表處，中國大陸國台辦19日晚間暗批楊薩「罔顧事實、混淆視聽」，稱「他應該清楚，什麼是『一個中國』原則」，並敦促斯洛維尼亞政府以實際行動恪守承諾，慎重妥善處理涉台問題。（編輯：張淑伶）1110120