中國官媒闡述經濟政策 宏觀求穩措施精準

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（中央社台北23日電）中國官媒經濟日報今天發文闡述中國2022年經濟政策，稱財政金融政策將更精準，將加大對實體與中小企業的支持，積極擴大內需，而「穩」仍將是今年宏觀政策的主基調。

這篇題為「精準滴灌有溫度 財政金融服務實體經濟效果顯現」的文章指出，展望2022年，財政金融政策仍將有力度、更精準，加大跨週期調節力度，發揮好宏觀政策的總量和結構雙重功能，更加主動積極。

同時，要穩定宏觀經濟大盤，加大對實體經濟特別是小微企業、科技創新、綠色發展的支持，營造適宜的財稅金融環境。

文章回顧，2021年中國財政金融政策對實體經濟的支持措施包括增加財政支出與貨幣信貸總量，同時減少稅費與企業融資成本。

而展望2022年經濟政策，文章說，中共中央經濟工作會議提出，2022年宏觀政策要穩健有效，「代表『穩』仍將是今年宏觀政策的主基調。」

文章指出，2022年將實施更大力道的減稅降費，中國國務院發展研究中心宏觀經濟研究部副部長馮俏彬認為，2022年實施減稅降費要更加精準，針對產業鏈和經濟循環中抗風險能力比較弱的部分，如中小微企業、個體工商戶，以及基礎性企業，如製造業和科技型企業等。

招聯金融首席研究員董希淼則表示，「穩增長、擴內需還需要財政貨幣政策協同發力」。他認為，中國貨幣政策應更加主動有為，進一步疏通貨幣政策傳導機制，使金融流動更高效、更精準地注入到實體經濟。

財政政策則應加快地方債發行，擴大基建投資，並繼續將減稅降費等措施真正落到實處，減輕企業和個人負擔，持續激發市場主體活力。（編輯：翟思嘉/陳沛冰）1110123