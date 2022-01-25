中共對台工作會議召開 汪洋強調反獨促統

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（中央社台北25日電）中共中央2022年對台工作會議今天在北京舉行。全國政協主席汪洋強調，對台工作牽動黨和國家事業全局，事關「中華民族偉大復興」，要堅決粉碎台獨分裂圖謀並遏制外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。

新華社報導，中共政治局常委、全國政協主席汪洋出席會議並講話。他表示，要深入貫徹落實「新時代黨解決台灣問題的總體方略」和黨中央對台工作決策部署，穩中求進、守正創新，堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決遏制外部勢力干涉，扎實推動兩岸關係和平發展、融合發展，牢牢把握兩岸關係主導權主動權，「以實際行動迎接黨的20大勝利召開」。

汪洋說，當前世界百年變局和世紀疫情交織疊加，「台海方向不確定不穩定性增多」。既要增強歷史自信，「看清祖國完全統一的時和勢始終在我們這一邊」，又要樹牢底線思維，做好應對各種風險挑戰的思想準備和工作準備。

在強調要築牢「反獨促統強大陣線」之餘，汪洋也表示要秉持「兩岸一家親」理念，完善和台企、台灣民眾分享發展機遇和落實同等待遇的政策，為台灣基層民眾、青年群體參與兩岸交流合作提供更多便利條件。此外，也要支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設海峽兩岸融合發展示範區。

汪洋還表示，要做好輿論宣傳工作，「向台灣同胞講透我對台大政方針的核心意涵，引導廣大台胞堅守民族大義、辨別是非真偽」。

這場對台工作會議由中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪主持，國務委員王毅出席會議。會議以電視電話會議形式召開。中央黨政軍有關部門和各地有關負責人分別在主、分會場出席會議。（編輯：張淑伶）1110125