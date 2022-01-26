中國5G投資7950億元 每萬人擁10.1個5G基地台

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（中央社台北26日電）中國工業和信息化部統計資料顯示，去年5G投資額達人民幣1849億元（約新台幣7950億元），平均每萬人擁10.1個5G基地台。官方認為，基礎建設覆蓋和應用加速，行動網路流量也快速增長。

中國工業和信息化部發布「2021年通信業統計公報」指出，行動電話用戶規模有小幅增長，5G用戶數量快速擴大。4G行動電話用戶為10.69億戶，5G行動電話用戶達到3.55億戶，二者佔行動電話用戶數86.7%。

內容提到，5G網絡建設加快，覆蓋率持續推進。截至2021年底，5G基地台累積達142.5萬個，達成全球最大5G網，中國5G基地台總量占全球60%以上，平均每萬人擁有10.1個5G基地台，比2020年末提高近1倍。全年5G投資1849億元，占電信固定資產投資比率45.6%。

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消費者電信使用量激增。2021年，全年行動網路接入流量達2216億GB，比2020年增長33.9%，行動網路平均每戶每月上網流量（DOU）達到13.36GB，其中12月當月DOU達每戶14.72GB／戶，創下歷史新高。由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，電信用戶網上購物、在線辦公等行動網路使用依賴度加深。

官方認為，通信業在2021年發展大提升，5G、千兆光網等基礎設施建設覆蓋和應用普及全面加速，使得行動網路流量持續快速增長。通信大數據在防堵疫情上尤其發揮了重要作用。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110126