朱鳳蓮秀客語 陸委會：歡迎來台體驗自由人權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者翟思嘉台北26日電）中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天以客家話稱希望與台灣客家「鄉親」交流，陸委會對此表示歡迎，並盼朱鳳蓮放下僵化的意識型態，親自體驗台灣的自由與人權價值。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午召開例行記者會，朱鳳蓮針對台灣將把本土語言列入中小學必修課時表示，「我是廣東梅州的客家人」，並以客家話說：「希望有機會去台灣，和桃園、新竹、苗栗、屏東、美濃的客家鄉親面對面交流，尤其是用客家話交流，自家人講自家話。」

大陸委員會對此表示，歡迎朱鳳蓮於適當時機訪台，如果朱鳳蓮能夠放下僵化的意識型態，敞開心胸，親自體驗台灣社會的包容開放，尊重言論、新聞、宗教自由與人權價值，相信一定會對於台灣的社會民情，有更好的理解。

此外，陸委會說，朱鳳蓮稱中國是多民族、多語言、多文種的國家，但近年國際社會普遍關注中國大陸民族發展與人權持續惡化情況，呼籲陸方善待其少數民族、宗教團體及異議人士，停止一切打壓或人權迫害。

陸委會表示，政府支持國際社會及國內團體展現對中國大陸境內受迫害群體的關注，也將持續捍衛自由、民主、人權等普世價值。（編輯：楊昇儒）1110126