緩解中國立陶宛緊張 環時稱台灣代表處改名不夠

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（中央社台北27日電）「駐立陶宛台灣代表處」更名問題近日成為新聞，中國官媒環球時報社論稱，改名只是「換湯不換藥」，中國與立陶宛關係要止損，必須做到4項條件，包括「向中方公開道歉」。

環球時報26日晚間發出社評，指有關台灣代表處改名的討論，很可能是立陶宛方面在「試探中方對新名稱的態度」，但這是「一種換湯不換藥的政治表演」，本質上仍是「在國際上制造『一中一台』」，立陶宛方面「不要對蒙混過關抱任何幻想」。

這篇評論拋出對立陶宛的4項條件，以此緩解中國、立陶宛間因台灣議題而起的緊張關係。

第一，讓「台灣代表處」從名稱到從事的活動以及活動的性質和方式，都回到中、立建交時立方所做承諾的框架內。

第二，就此前的「錯誤」向中方公開道歉，宣布立、台關係是民間關係。

第三，重申「一個中國」原則，以可信的方式確保絕不挑戰這一政治底線。

第四，以實際行動消除已經在歐盟層面和國際社會產生的「惡劣影響」。

環球時報社評認為，原則性問題沒有任何討價還價的餘地，「如果立陶宛當局不徹底糾正錯誤，它放再多風，都只會將中立關係吹向更惡化的方向」、「立陶宛當局搞出的鬧劇最終會向國際社會證明：一個中國原則是不可能被逾越的高壓線」。

路透社25日援引消息人士報導，為緩和對中關係緊張，立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）上週曾向總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）提案變更「台灣代表處」的中文名稱，使其能如實反映英文名稱Taiwanese的字面意涵「台灣人」，但這需經台灣方面同意。

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藍斯柏吉斯26日則重申，並沒有相關意圖與計畫。

駐立陶宛台灣代表處（The Taiwanese Representative Office in Lithuania）在2021年11月18日於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）揭牌成立。北京以代表處名稱使用「台灣」一詞，其「損害中國國家主權和領土完整」為由，持續對立陶宛外交及經貿強力施壓，甚至要求歐洲企業將立陶宛自供應鏈排除。（編輯：李雅雯/張淑伶）1110127