疫情下的中國春運 前10天旅客量年增46%

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本土疫情多點散發之際，中國交通運輸部27日指出，「春運」前10天，旅客發送量2.6億人次，較去年同期增長約46%。圖為25日，上海開往貴陽的火車，父親帶著孩子們返鄉。（中新社提供）中央社 111年1月27日

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（中央社台北27日電）中國本土疫情多點散發之際，中國交通運輸部今天指出，「春運」前10天，旅客發送量2.6億人次，較2021年同期增長約46%，但較疫情發生前的2019年春運仍處於中低水平。

中新社報導，中國交通運輸部27日召開新聞發布會，新聞發言人劉鵬飛在會中作以上表示。

今年中國春運1月17日啟動，2月25日截止。由於期間適逢北京冬奧，加上COVID-19本土疫情持續多點散發，多地提倡「就地過年」，禁止組織跨省旅遊。當局預估今年春運旅客量將比去年成長35.6%，但較2019年疫情前減少60.4%。

劉鵬飛指出，受國內外疫情形勢變化等因素影響，今年春運期間公眾出行主要以中、短途為主，預計日均車流量為2800萬輛左右，與去年基本持平。從流量變化看，呈現「節前平穩、節中反彈、節後回升」的特徵。

中國交通運輸部預估，1月27日至1月30日將進入春運節前高峰時段，客流量峰值預計出現在1月30日左右；節後出行需求相對集中，預計節後將在2月5日（初五）至8日、2月16至17日迎來客流高峰。

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中國交通運輸部表示，春運期間，針對務工人員、學生等出行群體，交通運輸部加強與相關部門協同，制定針對性措施，在從嚴從細落實疫情防控措施前提下提供有力保障。

中國交通運輸部應急辦副主任周旻此前表示，預計2022年春運全國發送旅客11.8億人次，日均2950萬人次，較2021年增長35.6%，較2020年下降20.3%，較疫情發生之前的2019年春運，下降60.4%。（編輯：楊昇儒）1110127